Raul Gazolla comenta morte de Guilherme de Pádua: ‘Acertar as contas com o capiroto’

Raul Gazolla se pronunciou sobre a morte de Guilherme de Pádua, vítima de um infarto aos 53 anos. O ator, que está no ar em “Travessia”, era esposo de Daniella Perez, assassinada brutalmente pelo condenado em 1992. Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, o artista afirmou que “o planeta amanheceu melhor, o ar mais limpo”.

Raul, que mantém uma relação carinhosa com Gloria Perez até os dias de hoje, ainda ironizou o vídeo em que o pastor Márcio Valadão comunicou a morte ao público. “Até o bispo da igreja dele deu a notícia rindo. Devia ser um tormento para a igreja ter como pastor um assassino com um ego tão grande quanto seu crime”, disparou.

Ainda em conversa com a Folha, Raul conta que não conseguiu perdoar os assassinos; três meses antes de morrer, Guilherme gravou um vídeo para pedir desculpas para ele e Gloria. “Já foi tarde. Agora tem que acertar as contas com o invertido, o capiroto, o coisa ruim“, disse Raul, que completou: “Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje”.

GUILHERME DE PÁDUA MORREU NO MESMO DIA EM QUE ESTREAVA A NOVELA ‘EXPLODE CORAÇÃO’

No dia 6 de novembro de 1995, a TV Globo estreava a novela “Explode Coração”, a primeira de Gloria Perez após o trágico assassinato da filha. Na mesma data, 27 anos depois, Guilherme de Pádua morreu de infarto fulminante. A coincidência macabra movimentou a web.

“Desculpa, mas o Guilherme de Pádua morrer de infarto exatamente no dia de estreia de ‘Explode Coração’, da Glória Perez, é a prova de que o Universo tem que ter algo a mais“, opinou Felipe Neto. “Vocês querem mais coincidência? O nome da paródia que o ‘Casseta & Planeta’ fazia de ‘Explode Coração’: ‘Infarta Coração’”, observou uma usuária do Twitter.

