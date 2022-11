Rasga-mortalha: conheça a coruja que é temida popularmente por anunciar a morte

“Se perturbadas, balançam o corpo lateralmente. Se encurraladas, jogam-se de barriga para cima, enfrentando o perigo com as poderosas garras que lançam para frente. A coruja-das-torres voa silenciosamente, pequenas serrilhas nas bordas de suas penas de voo e extensões capilares para as barbudas de suas penas dão um toque macio à plumagem, ajudando a quebrar o fluxo de ar sobre as asas, reduzindo assim a turbulência e o ruído produzido durante o bater das asas”, diz.