Rápido e fácil: Pizza pode ser escolha ideal para encontros com família e amigos; aprenda a fazer

O NE Rural deste domingo ensina a fazer uma saborosa pizza de lombinho.

Ela surgiu em Nápoles, na Itália, mas logo ganhou o mundo. Conhecida como um prato democrático e saboroso, a típica pizza italiana tem como base uma massa fermentada de farinha de trigo com molho de tomate, que pode ser recheada com os mais diversos ingredientes. O preparo é simples, prático e pode ser a escolha perfeita para um encontro em família ou com os amigos. O Nordeste Rural deste domingo (20) trouxe o chef Pedro Henrique Chaves para ensinar uma receita de pizza de lombinho.

Ingredientes

Para fazer a massa de duas pizzas médias você vai precisar de:

500g de farinha de trigo sem fermento

275ml de água

5g de fermento seco ou 10g fermento biológico fresco

1 colher de sopa rasa de sal

50ml de azeite

Recheio:

150g de queijo mussarela ralado

130g de lombinho canadense

100g de molho de tomate

1/2 cebola roxa

30g de azeitona

Modo de fazer

Comece dissolvendo o fermento na água. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo com o sal e faça um furo no centro. Nele, você acrescenta o fermento dissolvido na água aos poucos.

Pode-se usar a água toda e ir agregando com a mão até a farinha absorver toda a água. Vai ficar uma massa firme, homogênea. Depois disso, é hora de entrar com o azeite de oliva. A gordura do azeite vai dar maciez à massa.

É nessa hora que você coloca a mão na massa, literalmente. Durante 15 minutos faça o conhecido movimento de sova. Coloque a massa na bancada e vá trabalhando aos poucos, sem rasgar a massa, esticando com a palma da mão e puxando com leves movimentos, até a massa incorporar todos os ingredientes.

Depois de sovar por 15 minutos, deixe a massa descansar durante duas horas. Ela vai sair de um aspecto rugoso e frágil, para uma massa mais lisa. A fermentação deve ser feita em um local fresco, sem luz e ventilação. Após duas horas, a massa vai ficar assim, bem elástica. Pronta para tomar o formato de pizza.

Com auxílio de um rolo pode começar a abrir a massa na bancada, sempre fazendo movimentos do meio para cima e do meio para baixo, e girando a massa.

Prepare a forma com um fio de azeite e espalhe com a mão, para acomodar a massa no recipiente.

Com a massa na forma, vamos ao recheio. Comece espalhando o molho de tomate. Em seguida, o queijo mussarela e o lombinho canadense. Mas o sabor, fica a seu critério. Finalize com cebola roxa, orégano e azeitona.

