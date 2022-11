Randolfe responde a bolsonarista: ‘Perdeu, mané’

- Publicidade -

Ao ser hostilizado por uma apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disparou a bolsonarista: ‘Perdeu, mané’, mesma frase dita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, também ao perder a paciência com um bolsonarista.

O caso aconteceu no aeroporto do Cairo, na capital do Egito. O momento foi gravado e publicado nas redes sociais.

No vídeo, uma mulher não identificada, filmava o senador enquanto afirmava que o parlamentar deveria ter “vergonha” e alegava que o “Brasil está parado”. Randolfe reagiu disparando “Perdeu, mané” repetidas vezes.

Correio Braziliense