R$ 6 bilhões é o prêmio da ‘Powerball’ e qualquer brasileiro pode ganhar; confira

Na última quarta-feira, 02 de novembro, a famosa loteria Powerball dos Estados Unidos entregou um prêmio extraordinário de mais de 1,2 bilhão de dólares, mais de 6 bilhões de reais.

jackpot acumulou mais de 36 vezes e quebrou a barreira do bilhão de dólares. Imagine esta manchete nos jornais: ‘Residente do Brasil ganha o maior prêmio de loteria do mundo’. Parece um sonho? Acredite ou não, esse sonho pode se tornar realidade!

Graças a TheLotter – o serviço de compra de bilhetes de loteria online líder do mundo, você pode jogar nos maiores jackpots internacionais online, mesmo estando no Brasil.

Qualquer brasileiro pode ser o feliz vencedor da Powerball , se acertar todos os cinco números principais e o Power Ball. Talvez o próximo sorteio traga um novo grande ganhador. E, quem sabe, um brasileiro leve o prêmio para casa.

O que você faria se recebesse R$ 6 bilhões?

Confira como jogar:

etapas para jogar no prêmio de mais de 1,2 bilhão de dólares

Para loterias dos EUA, a TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de 5 dólares:

Acesse a página da Powerball na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional. Clique em JOGAR na parte inferior da tela. Os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões! Você será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

O que acontecerá se você ganhar

Segundo as regras das loterias americanas, não precisa ser cidadão dos EUA nem residente para jogar. Contudo, para poder coletar qualquer prêmio, o bilhete de loteria não deve sair do território americano.

É por isso que os bilhetes dos nossos clientes são guardados em um cofre-forte nos Estados Unidos, e os clientes recebem na conta deles uma cópia digitalizada do bilhete como prova da propriedade.

Se você ganhou prêmios inferiores a 200.000 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Se você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio, e você não terá que se preocupar com nada!

Milhões de jogadores já ganharam!

Em seus quase 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, com mais de 113 milhões de dólares pagos e cerca de 7 milhões de ganhadores do mundo todo.

A TheLotter tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria online, como a de A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida.

Uma outra história que vale a pena mencionar e a do M.M., de Bagdá, que ganhou o jackpot de US$ 6,4 milhões na loteria Oregon Megabucks.

Jogue hoje!

Esta é a oportunidade que nós brasileiros estávamos esperando. Compre agora seus ingressos oficiais do Powerball para o próximo sorteio que será hoje, 2 de novembro, e tenha a chance de ganhar mais de 1,2 bilhão de dólares.

Se precisar de mais informações sobre como jogar do Brasil, visite o site TheLotter .

A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 01/08/2018). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt

Fonte/ Portal bolavip.com