‘Quer aparecer’; diz prima de Daniella Perez que rebate viúva de Guilherme de Pádua

- Publicidade -

Prima da atriz Daniella Perez, Barbara Ferrante mandou um recado para Juliana Lacerda, viúva de Guilherme de Pádua, por meio das redes sociais. O recado acontece após a esposa do ex-ator sugerir, em vídeo publicado no Instagram, que Daniella era amante de seu assassino.

De acordo com Barbara, Juliana “extrapolou todos os limites” com a publicação do vídeo. A prima de Daniella afirma que Lacerda postou imagens onde um ator “fala mentiras” sobre a filha de Glória Perez, morta em 28 de dezembro de 1992 por Guilherme e Paula Thomaz, esposa do ex-ator na época.

“ELA [JULIANA] ENTERROU O MARIDO DELA ÀS DUAS DA TARDE. ÀS CINCO, ELA ESTAVA POSTANDO UM VÍDEO DE UM CARA, UMA PRODUÇÃO QUE ELES FIZERAM, NÃO SEI SE UM ATOR, AMIGO, FAMILIAR, FIEL DA IGREJA, NÃO ME IMPORTA QUEM SEJA, MAS UMA PESSOA QUE SE DIGNOU A FAZER ESSE PAPEL RIDÍCULO DE VIR A PÚBLICO FALAR MENTIRAS, ACUSAR UMA VÍTIMA QUE FOI ESFAQUEADA DA MANEIRA QUE ELA FOI, QUE PERDEU A VIDA AOS 22 ANOS, DESTRUINDO UMA FAMÍLIA INTEIRA, OS SONHOS DELA, DESTRUINDO TUDO QUE ELA PODERIA TER SIDO, POR COVARDIA DE UM CASAL DOIDO, PSICOPATA, SEM O MENOR SENSO DE NADA”, DISPAROU BÁRBARA.

Barbara ainda negou que Daniella teve um caso com Guilherme, e lembrou que a jovem era “completamente apaixonada” por Raul Gazolla. A atriz era casada com o também ator na época em que foi assassinada:

“Hoje ela posta esse vídeo, querendo dizer que a Dani tinha um caso com ele. Não, Juliana! O seu marido nunca teve um caso com a minha prima. Ele quis, claro, mas ela jamais teria, mesmo que ela não fosse completamente apaixonada pelo Raul [Gazolla]. Mas a Dani era apaixonada pelo Raul. […] Então, Juliana, não, ela nunca teve um caso.”

“E, sim, Juliana, o seu marido matou a minha prima. Não foi só a Paula Peixoto, foram os dois. Juntos. Juntinhos. O seu marido pegou a minha prima e emboscou ela, deu um soco na cara dela, que quebrou o maxilar, pegou ela desmaiada e jogou em um carro. Ele sabe exatamente o que ele ia fazer. Tem 500 testemunhas. Então, Juliana, você presta muita atenção no que você fala”, seguiu Barbara, irritada.

Metrópoles