Quem está por trás das manifestações bolsonaristas no Acre

- Publicidade -

Um relatório de inteligência da PM do Acre aponta que dois fazendeiros locais estariam entre os financiadores dos atos em defesa de intervenção das Forças Armadas contra o resultado da eleição. A informação foi noticiada por grandes sites nacionais.

Coincidência ou não, em Cruzeiro do Sul, uma tentativa de manifestação foi um verdadeiro fiasco. O motivo? Faltou “caldo”. Não sou eu quem estou falando; foram os manifestantes à imprensa. “Quando tinha caldo e churrascada, enchia”.

Brasil afora apresenta a mesma realidade. Enquanto isso, tudo que envolve o atual presidente é questionado, o mercado reage à falas de um presidente que ainda nem assumiu. A pergunta inocente do dia: até quando isso perdura?

Sem sentido

O PL elegeu 99 deputados federais, terá a maior bancada do Congresso em 2023. O partido também terá a maior bancada para o Senado, com 14 parlamentares. Ainda por cima, elegeu dois governadores. Sem sentido qualquer remota possibilidade de questionar o resultado das urnas.

Acreanos na Unale

Antônia Sales (MDB), secretária da Unale pelo Estado do Acre; Luiz Tchê (PDT), tesoureiro geral da Unale; mebros do Conselho Fiscal: Luiz Gonzaga (PSDB) e Fagner Calegário (Podemos). Esses são os deputados do Acre na nova executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Benki Piyãko

Um acreano que passou despercebido, mas não deveria, é Benki Piyãko, também componente da transição governamental no Grupo Técnico dos Povos Originários. Benki tem uma trajetória linda, uma luta consistente e valiosa, e merece todo destaque. Faço o registro com muito gosto.

R$ 31,4 milhões

É o valor total do custo das campanhas de Governo e Senado no Acre. Na sua maioria, a origem é o fundo eleitoral, dinheiro público.

Diálogo

“Precisamos ter recursos para uma sobrevivência com qualidade de vida. E isso passa não só pela geração de empregos, mas também pela melhoria da nossa educação, da saúde pública e da segurança dos nossos cidadãos. Ficamos felizes que o presidente eleito se comprometeu a estabelecer o diálogo entre governo federal, Estados e municípios”. Gladson sobre o presidente eleito Lula.

Lama

Justamente quando se fala em sustentabilidade, meio ambiente, recursos naturais e biodiversidade com a COP-27, o Igarapé Preto é tomado por lama. Imagens tristes. Que haja a correta fiscalização por parte dos órgãos e o devido tratamento por parte do executivo.

Começou?

Após ser nomeado para a equipe de transição na pasta de Meio Ambiente, Jorge Viana usou suas redes sociais para falar sobre o episódio da lama e culpou o governo do Acre. Começou os trabalhos?

Copa do Mundo

Ainda não sei se assistirei os jogos da Copa do Mundo, sediados no preconceituoso Catar, mas os acreanos terão boas opções para acompanhar: Governo do Acre monta planejamento, Via Verde Shopping anunciou transmissão e o ContilNet leva a você uma cobertura de primeira.

Bocalom no PSDB?

Após encontros com o governador reeleito Eduardo Leite — e por conta do prestígio que possui junto a membros e ex-membros históricos do PSDB, como o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que não mais faz parte do partido mas tem sua contribuição — o prefeito Tião Bocalom tratou de desmentir qualquer rumor à imprensa. Diz que só sai do PP se for expulso.

De olho

Tem candidato que perdeu esta eleição com todos os neurônios à postos, pensando sobre como vai ser para aparecer nos próximos anos. Bom mesmo pensar no assunto, principalmente para quem está de olho nas próximas eleições.

Bate-rebate

– A corregedoria da Polícia Militar do Acre proibiu militares de participar de manifestações político-partidárias (…)

– (…) Ponto para a PM!

– Tem uma pessoa dentro do Governo cheia de projetos para 2023, quer fazer barulho (…)

– (…) Essa pessoa é ninguém menos que Valdete Souza!

– O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, já está em solo acreano e cumpre agenda nos principais veículos do Acre para prestar contas e levar boas novas à população (…)

– (…) A população da capital terá muito o que comemorar nos próximos dias!

– O ContilNet está preparando algumas novidades para os próximos dias. Coisa boa!

– Perguntar não ofende: porque não se fala em algumas composições de mesas diretoras das câmaras de certos municípios? (…)

– (…) Será que tem alguma coisa a ver com o silêncio de certas prefeituras?

– Que ninguém se espante se o quadro das próximas eleições der um giro 360 — algumas cidades até precisam!

Ton Lindoso/Contilnet