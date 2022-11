Quem é Fernando Cerimedo, argentino que fez live com mentiras sobre urnas

Segundo reportagem do Estadão Conteúdo, o principal argumento apresentado na live é de que cinco modelos de urnas eletrônicas usadas na eleição deste ano registraram mais votos para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que para Bolsonaro. Esses modelos, diz o dossiê, não teriam sido submetidos a teste de segurança. Apenas a urna 2020 teria passado pelo crivo de peritos de universidades federais e das Forças Armadas. Essa informação é falsa porque todos os modelos da urna já tinham sido submetidos a teste.

De acordo com a Justiça Eleitoral, todos os modelos são colocados à prova antes do pleito -com testes transparentes e auditáveis por autoridades e partidos (veja abaixo a íntegra da nota do TSE que rebate os argumentos de Fernando Cerimedo na live).

A reprodução da live -gravada na Argentina, segundo Cerimedo- fez com que o deputado bolsonarista eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) tivesse as contas do Twitter e do Instagram suspensas por divulgação de informações falsas.

Com escritório na badalada região de Puerto Madero, em Buenos Aires, Cerimedo é um estrategista e consultor especializado em marketing digital e político e dono de diversos canais ligados à direita argentina. LEIA – Mourão sobre resultado das urnas: ‘Não adianta mais chorar, nós perdemos’

Chamado por portais locais como um “Steve Bannon latino-americano”, em referência ao ex-conselheiro do ex-presidente norte-americano Donald Trump, ele diz em entrevistas querer fortalecer a direita por todo o continente.

Em conversa com o portal Notícias, da Argentina, ele conta que, além do país natal, já expandiu os negócios para Brasil e Chile. No ano que vem, disse, pretende entrar nos Estados Unidos, colaborando justamente com Trump, que flerta com um retorno à Casa Branca em 2024. No Brasil, segundo ele, já colaborou com a eleição de Bolsonaro em 2018. O consultor defende o uso de robôs em aplicativos de mensagem e redes sociais como estratégia para vencer a eleição.

