Quebrando tabus: Erika Januza e namorado, mostram que amor não tem idade

- Publicidade -

Erika Januza conheceu Juan Nakamura em meados de fevereiro de 2020 e, em julho, já eram fortes os rumores de que eles estavam namorando.

Discreta, a atriz apenas confirmou o relacionamento em dezembro do ano passado, publicando uma foto ao lado do amado.

Juan é filho da atriz e bailarina Carol Nakamura, amiga de Erika. “Eu adoro a Erika. Acho que ela é uma pessoa maravilhosa e do bem, que manda uma mensagem para o mundo de empoderamento, combate ao racismo e preconceito. Ela veio para ser voz de muita gente”, afirmou Carol em entrevista.

Um detalhe no relacionamento entre Erika e Juan, no entanto, chamou a atenção de muita gente: a grande diferença de idade. A atriz tem 35 anos e o jovem designer, 21. E como Carol foi mãe cedo, ela é apenas dois anos mais velha que Erika.

O casal é mais uma prova de que amor não tem idade e, ao exporem o romance, Erika e Juan ajudam a quebrar vários tabus.

Quando tornou o namoro público, Erika aproveitou para se declarar ao namorado: “quero agradecer o companheirismo durante todos esses dias de incertezas e loucuras. Entre lindas coincidências e diferenças entre esses dois taurinos teimosos, nos parecemos até demais. Obrigada por me entender, por todo cuidado e amor”, escreveu a atriz na legenda da primeira foto em que apareciam juntos.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Erika disse que o casal é muito unido e aproveitou para elogiar o parceiro. “O Juan é um cara ótimo, muito querido e maduro para a idade dele”.

A atriz disse que, inicialmente, ficou com medo da reação de Carol, mas revela que hoje pode contar com o apoio e a aprovação da amiga.

“Ano passado, quando ficamos a primeira vez, eu logo disse (a Juan): ‘Sua mãe vai ficar com raiva de mim’. Fui falar com ela e tudo, mas ela garantiu que estava tudo bem e mandou eu ir com tudo e parar com esse enrosco”, relatou Erika.

Fonte/ Portal O segredo