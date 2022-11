Quatro pessoas ficam feridas em capotamento na BR-352

Vítimas

Foram atendidas uma mulher, de 40 anos, com com traumatismo craniano e com dores na região da barriga e nas costas. Ela foi encaminhada para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Pará de Minas.

Uma menina, de 2 anos, que estava consciente, com corte na boca e hematomas nos braços foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pará de Minas.