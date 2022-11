Quatro acreanos estão confirmados na equipe de transição do Governo Lula; Veja quem são

- Publicidade -

Quatro acreanos foram confirmados, até o momento, pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB) para os grupos de transição do Governo Bolsonaro para o Governo Lula (PT). Hoje (16) mais uma leva foi informada durante coletiva. Neste seleto grupo, mais três acreanos: Jorge Viana (PT), Marina Silva (Rede) e o representante dos povos indígenas Benki Piyãko.

Na área do Meio Ambiente, ficam Jorge Viana e a ex-ministra do Meio Ambiente, atual deputada federal eleita por São Paulo, Marina Silva. Na educação, o ex-governador Binho Marques. Além deles, no grupo dos Povos Originários, o indígena Benki Piyãko, também conhecido como Benki Ashaninka. Esse último é representante político e xamânico do povo Ashaninka.

O ex-senador Jorge Viana acabou de soltar nas redes sociais um vídeo comentando sobre o anúncio feito, hoje, por Geraldo Alckmin.

“Fiquei honrado pelas companhias e com a oportunidade de trabalhar no grupo de transição do Meio Ambiente. Depois de ter sido prefeito de Rio Branco, governador do Acre e senador, ter trabalhado o novo Código Florestal na Lei da Biodiversidade como relator, pude ajudar o meu país, a Amazônia nessa hora. Entendo que o governo do presidente Lula vai trabalhar pela justiça social, por justiça climática, pelo desenvolvimento sustentável. Ele e o vice-presidente precisam da ajuda de todos. Espero que todos que sempre me ajudaram, possam colaborar comigo novamente”, disse.

Por Wanglézio Braga/Acre News