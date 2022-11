Quarta-feira de saudades para os que perderam entes queridos, e o dia é de frio e parcialmente nublado no Acre

Mais do que uma simples visita, é uma oportunidade de relembrar momentos do passado, vividos com a família.

As irmãs Nonata Paiva, de 50 anos, Creuza Paiva, de 61, e Amélia, de 58, foram juntas visitar o túmulo dos pais, que se foram há anos. Reunidas embaixo de uma árvore, elas se sentaram e ali foram horas de conversa, onde puderam reviver lembranças que tiveram com seus genitores.

“A gente vem todos os anos, se reúne em família, nós, irmãs, e viemos para matar a saudade, conversar, contar histórias. Cada uma mora nos seu lugar, e aqui, a gente vem para relembrar nossos pais que se foram. Todos nós iremos um dia, mas eles foram bem jovens”, contou Nonata, a única que quis gravar entrevista.

O trio passou mais de uma hora, as três irmãs sentadas e conversando, tranquilas, apenas relembrando.

“Estamos aqui sentadinhas, a gente lembra tantas coisas boas e conversamos também sobre a gente, porque imãs têm muita coisa pra falar, muitas histórias também”, acrescentou.

Quem também esteve no cemitério foi a vendedora Márcia Cristina, de 51 anos, que, acompanhada da mãe, esteve no túmulo de alguns familiares.

“Todo ano, a gente vem pra fazer uma visita, para limpar. Não sei nem explicar o sentimento, mas a gente sente saudades e vem no túmulo para encontrar com a família, passar um tempo. Aqui tem o meu pai, avó, tios, irmã”, contou.

50 mil devem fazer visitas

De acordo com o secretário municipal de Zeladoria, Joabe Lira, a expectativa é de que 50 mil pessoas passem pelos cemitérios Jardim da Saudade, Cruz Milagrosa, São João Batista e São Francisco, nesta quarta.

Os cemitérios ficarão abertos ao público das 7h às 17h. Segundo o secretário, a gestão se programou para que tudo ocorra dentro da normalidade.