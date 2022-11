Quantas vezes os casais deveriam fazer sexo por semana para a saúde mental e hormonal?

“Há um monte de ciência por trás disso. Tem sido demonstrado com estudos que é muito bom para as mulheres atingirem o orgasmo três vezes por semana. É bom para a saúde mental, saúde física, e é bom para seus corpos”, disse Maddock em um vídeo do TikTok . Ele afirmou que com o tempo, à medida que os casais se tornam confortáveis ​​um com o outro, eles começam a adquirir hábitos “preguiçosos” por não fazer sexo com tanta frequência. Fazer sexo duas a três vezes por semana também pode ajudar o casal ser mais unido.