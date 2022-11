Quadrilha que realizava roubos em propriedade rurais em Extrema é presa pelo 9º BPM

- Publicidade -

Policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, em atuação no combate à criminalidade, prenderam, na madrugada desta quinta-feira (10), uma quadrilha que realizava roubos em propriedades rurais, no distrito de Extrema.

Nesta madrugada, os policiais em deslocamento para atender ao chamado de uma vítima, em uma propriedade, após serem informados que criminosos estariam no local, pegando vários objetos que estavam do lado de fora da casa, se depararam com três homens em duas motocicletas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos entraram no matagal. Rapidamente, os policiais pediram de equipes do BPFron e BPchoque, que estavam em operação na região.

Foi montado um cerco policial, e um dos criminosos, foi preso com uma arma, ainda na propriedade onde aconteceu o roubo. Questionado, ele afirmou que fazia parte do grupo que invadiu o local.

Outras equipes da PM seguiram nas buscas para localizar os criminosos que entraram no matagal, e eles foram capturados no momento em que fugiam andando na região. A vítima reconheceu todos eles como os autores do roubo na propriedade.

No final das diligências policiais, outras seis pessoas, algumas partícipes do crime e outras que deram apoio no crime, foram presas.

Foram apreendidas drogas, uma arma de fogo calibre38 e três motocicletas. Todo material levado da vítima foi recuperado.

Rondônia Agora