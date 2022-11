Qatar: Shakira é mais uma artista a recusar participação na cerimônia de abertura da Copa do Mundo, diz TV

- Publicidade -

Shakira pode seguir os passos de Dua Lipa e Rod Stewart. De acordo com informações da TV espanhola, a cantora será mais uma artista a se recusar a participar da cerimônia de abertura da Copa do Mundo. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, pela jornalista Adriana Dorronsoro no “El programa de Ana Rosa”. Mas, Shakira ainda poderá participar de outras ações ligadas ao Mundial no Qatar.

A cantora fez grande sucesso com a música “Waka Waka” na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e vinha sendo especulada para participar da cerimônia de abertura. No entanto, as questões culturais no Qatar, que incluem leis anti-LGBTQIA+ e outros problemas relacionados aos Direitos Humanos desgastou a imagem do país anfitrião.

Por outro lado, Jungkook, um dos cantores da banda sul-coreana BTS, já foi visto no Qatar e deve fazer parte do evento. Ao mesmo tempo, especula-se que a banda Black Eyed Peas também faça parte da cerimônia de abertura. Entretanto, a Fifa ainda não confirmou esses nomes.

Entre os artistas confirmados, estão a estrela de Bollywood Nora Fatehi e o cantor americano Lil Baby. Ambos devem cantar o hino oficial do evento, The World Is Yours To Take.

Lance!