PT Acre participa de fórum regional para discutir transição de governo Lula na Amazônia

- Publicidade -

Presidente do PT do Acre, Cesário Braga e o deputado federal Léo de Brito participaram na manhã dessa quarta-feira, 9, da reunião extraordinária online do Fórum da Amazônia do Partido dos Trabalhadores – constituído por presidentes estaduais, parlamentares federais e membros do diretório nacional da região Amazônica.

O encontro teve como pauta central o processo de transição do governo Lula. Visando assegurar uma participação mais ampla do PT na transição, foi deliberado que cada direção estadual do PT da Amazônia indique representantes para participarem dos grupos técnicos da transição.

O deputado Léo de Brito foi indicado pelo presidente para participar do conselho político do Fórum que deverá reunir ainda essa semana com a presidenta nacional do PT Gleisi Hofman e com ex-ministro Aluízio Mercadante para apresentar a criação de uma secretaria específica para tratar sobre a região Amazônica e a necessidade de políticas específicas em cada ministério.

Segundo o presidente do PT Cesário Braga o fórum se reunirá semanalmente e além de contribuir com a transição de governo, também debaterá sobre os espaços estratégicos do governo federal em cada estado.

Acre News