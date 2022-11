Protagonista Itinerante realiza mais de dois mil atendimentos na Baixada da Sobral

- Publicidade -

A escola estadual Marina Vicente Gomes ficou movimentada durante toda a manhã deste sábado, 19, isso devido à ação do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), que em parceira com mais 12 secretarias de Estado, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Hospital do Amor, que levou à população dos bairros que compõem a Baixada da Sobral o projeto piloto Protagonista Itinerante.

Atendimentos médicos, vacinação, emissão de RG, exames rápidos foram alguns dos uns dos serviços oferecidos durante a primeira edição piloto do projeto.

O titular da Segov, Alysson Bestene, falou da importância do projeto, destacando que o governo trabalha para levar cada vez mais cidadania à sociedade. “O projeto foi pensado justamente para ir ao encontro da sociedade, oferecendo serviços que são dever do Estado. Estamos aqui em mais uma ação de democratização do servir que é nossa obrigação”, disse.

A jovem Maria Alessandra Modesto foi uma das atendidas pela ação. “Foi ótima essa iniciativa do governo, hoje consegui a minha consulta com um oftalmologista que busco há muito tempo. O governo está de parabéns”, destaca.

A manicure Rosilene Macedo, moradora do bairro Bahia Nova, aguardava por uma consulta com o ortopedista, e durante o Protagonista Itinerante teve a oportunidade de se consultar com o especialista.

“Estou muito feliz. Com essa ação do governo pude ser atendida aqui e já peguei meu encaminhamento para dar continuidade ao meu acompanhamento médico. Toda a equipe do governo está de parabéns”, enaltece.

Maria Rosa dos Santos, mãe do pequeno Enzo Santos, moradora do bairro João Paulo II, celebrou a ação do governo, e aproveitou para consultar seu filho.

“Agradeço ao governo por trazer esses médicos aqui para o bairro, com essa ação pude trazer meu filho e ele ser consultado”, disse.

O titular da Seict, Assurbanípal Barbary, destacou que o projeto será realizado nas demais regionais de Rio Branco e também no interior do estado. “Primeiramente quero parabenizar a todos os servidores que estão envolvidos nesta ação direta e indiretamente, pois o esforço deles resultaram nessa linda ação, e parabenizo também a população da baixada que compareceu tornando a ação um sucesso”, afirma.

Veja quais Secretarias estiveram presentes na ação e os serviços oferecidos:

Fundhacre:

Oftalmologista;

Ortopedista;

Pediatra.

Sesacre:

Clínica geral.

Seict:

Polo Digital

Capacitação;

Cursos profissionalizantes em EaD.

Sine

Cadastro;

Consulta de emprego;

Carteira de trabalho;

Seguro-Desemprego.

Seasdhm

Ônibus Lilás – atendimento especializado à mulher.

Anac

Escola de negócios

Cadastro em Cursos Profissionalizantes.

Segov

Protagonismo Colaborativo

Cadastro de lideranças;

Apresentação da Plataforma.

Seplag

OCA móvel;

Emissão de documentos.

Sesc

Vacinação.

Hospital do Amor

Cadastro para exames

Mamografia/ PCCU.

A banda mirim da PM e o forró da melhor idade se apresentaram durante a ação. Para a criançada foi montada uma estrutura de playground.

Agência Acre