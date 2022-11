Projeto de Lei institui o título “Guardião da Cultura, da História e da Memória de Rio Branco”

- Publicidade -

Com o objetivo de conhecer, reconhecer, dar visibilidade e valorizar o patrimônio histórico e cultural material e imaterial de Rio Branco, preservados ao longo dos anos por pessoas, grupos e entidades que notadamente sejam portadores, guardadores, incentivadores ou promotores de eventos, costumes ou objetos que possuam significados indenitários para a sociedade rio-branquense e sua memória coletiva, o vereador Fábio Araújo, líder da bancada do PDT na Câmara Municipal, apresentou ao Legislativo o Projeto de Lei (PL) que institui o título “Guardião da Cultura, da História e da Memória de Rio Branco”.

“A memória está sempre ligada às lembranças e a história é o que sustenta e registra todas as memórias que lhe são depositadas, mas que se não cuidado e preservado se deterioram e se perdem com o ininterrupto agir do tempo, perdendo-se, assim a maior riqueza de um povo. Diante disso, nos encontramos com uma cruel realidade e/ou iminência de esquecimento e perdas incalculáveis do patrimônio histórico e da cultura. Não raro, muito deste acervo tem sido perdido ou esquecido por falta de políticas públicas adequadas, ao passo que por iniciativa própria há quem cultive e preserve esse bem imensurável para a coletividade, muitas vezes até no anonimato”, fundamentou o vereador Fábio Araújo em sua justificativa.

Ainda de acordo com o parlamentar, objetiva-se também, por meio da proposição, estimular o diálogo sobre a importância da participação da sociedade na preservação da história e cultura. Pela proposição, tradições; eventos religiosos; artesanato; costumes dos povos tradicionais; culinária; livro; documentário; registros fotográficos; objetos históricos; documentos históricos; arquitetura; manifestações artísticas, entre outros, poderão ser considerados para o título.

“É imprescindível a proteção desses bens, sendo compreendida como uma ação cidadã a busca pela preservação de cultura, memória e história. Diante do exposto pelos relevantes motivos que norteiam a matéria, estou contando com o apoio dos nobres pares para aprovação da proposição”, concluiu Fábio Araújo.

Acre News