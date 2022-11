Programa dá até 100% de desconto em juros e multas para inadimplentes da Cohab

- Publicidade -

Mutuários inadimplentes com a Companhia de Habitação do Acre (Cohab/AC) terão facilidades para regularizar seus débitos junto à estatal, que promove, a partir de segunda-feira, 21, até sexta, 2, o programa Negocia Cohab, com desconto de 100% em juros e multas para pagamentos à vista.

Servidores da Cohab iniciam mutirão disponibilizando ofertas para mutuários inadimplentes regularizarem sua situação a partir de segunda, 21. Foto: cedida

As duas semanas de negociações disponibilizadas pela Cohab pegam carona no período da Black Friday, festival mundial de ofertas. O objetivo é reduzir o índice de inadimplência, liberar os imóveis para regularização e resgatar a credibilidade da companhia.

Para os mutuários que optarem pelo parcelamento da dívida, o desconto será de 90% nos juros e multas, podendo pagar via boleto, débito em conta e desconto em folha de pagamento, no caso de servidores estaduais.

Um total 1.100 mutuários da Cohab encontram-se em inadimplência. Interessados em regularizar seus débitos junto ao órgão devem procurar o atendimento presencial na sede da companhia, na Rua Valério Magalhães, n° 172, Bosque, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13h.

“Mutuários inadimplentes devem aproveitar a quinzena de ofertas e procurar a companhia, pois nossa equipe está pronta para atendê-los”, orienta Thamires das Graças, diretora-presidente do órgão.

[Agência Ac]