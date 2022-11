Profissionais da UPA da Sobral recebem capacitação em emergências pediátricas

- Publicidade -

Para trazer mais conhecimento e melhorar o atendimento, o Núcleo da Educação Permanente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, localizada na região da Baixada do Sol, em Rio Branco, realizou, na segunda-feira, 7, uma capacitação em emergências pediátricas para 2o profissionais, entre médicos e enfermeiros da unidade.

Com foco em reanimação neonatal e suporte de vida avançado em pediatria, o curso é ofertado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceria com a Rede de Urgência e Emergência (RUE) e com o Ministério da Saúde (MS).

Jéssica Silva, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente, reforça que o curso foi ministrado, há dois meses, para dois médicos e dois enfermeiros do Acre no Hospital Albert Einsten, em São Paulo. “Nosso objetivo é replicar para mais profissionais essa capacitação, por meio da Rede de Urgência e Emergência”, diz.

Simone Prado, gerente-geral da UPA Franco Silva, afirma que a unidade está “em constante capacitação da equipe, com o intuito de ofertar atendimento humanizado e eficiente para a população”.

Fonte: Agência do Acre