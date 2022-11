Procon garante restabelecimento de serviços de internet em Porto Walter

- Publicidade -

O governo do Estado, por meio do Núcleo Regional do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) em Cruzeiro do Sul, solicitou, na última semana, o restabelecimento dos sinais de telefonia e internet no município de Porto Walter à prestadora desses serviços na região.

Desde o dia 3 de novembro, consumidores da região procuraram o núcleo relatando as falhas no sistema. O Procon entrou em contato com a empresa e repassou as reclamações feitas por cerca de 23 clientes, solicitando providências necessárias para a solução do problema. Em resposta, a prestadora realizou o envio de uma equipe técnica, que fez as manutenções necessárias para a restauração dos serviços.

A chefe da Divisão de Atendimento do Procon no Juruá, Elissandra Silva, explica que o pedido objetivou assegurar aos consumidores o que recomenda o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“O Procon, logo que tomou conhecimento das reclamações, procurou garantir o que preconiza o art. 20 do CDC, que determina que o fornecedor responda pelos vícios de qualidade que tornem a prestação de serviço imprópria ao consumo. Em contato com a operadora TIM, foi solicitado que identificasse o problema e, de imediato, restabelecessem o serviço.”

Alana Albuquerque, diretora-presidente do instituto, destaca a importância da atuação do órgão na defesa dos diretos dos consumidores acreanos.

“Nossa missão é atender bem ao cidadão, e o governo do Estado, por meio do Procon/AC, não tem medido esforços para atuar na proteção dos consumidores e garantir que a população tenha os seus direitos respeitados”.

Agência Acre