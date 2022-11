Processada por calote, Jade Picon terá que pagar R$ 500 mil a estilista

- Publicidade -

As polêmicas à respeito da protagonista de “Travessia” não param. Desta vez, Jade Picon, 21 anos, está sendo processada por seu ex-sócio na empresa “Jade2”. Felipe Dutra recorreu à Justiça e moveu uma ação contra a influenciadora digital, cobrando o valor em dinheiro de peças que foram desenhadas e produzidas por ele enquanto fazia parte da marca e a ex-BBB22 não pagou.

Jade Picon é processada após suposto calote em estilista

Segundo informações divulgadas pelo “Portal Metrópoles”, Felipe fez uma parceria com Jade no início de 2021 para a criação de peças para a sua marca de roupas. A empresa de Dutra, a “Mean It”, criava as peças e o acordo entre eles era que ele ficasse com 30% dos lucros do que a ex-sister comercializava, mas não foi isso que aconteceu.

Após três meses de parceria, o estilista teria sido avisado por terceiros que estava demitido, já que a irmã de Léo Picon não queria permanecer com seus trabalhos. No entanto, os advogados do estilista alegam que a intérprete de ‘Chiara’ não teria retirado as peças do estoque, além de ter se recusado a arcar com os custos de produção das vestimentas.

Dessa forma, o estilista move uma ação de produção de provas para auditar as contas da marca e verificar o quanto a empresa de Jade recebeu com as venda dos estoques produzidos por ele durante esta “parceria”. Segundo o advogado do estilista, este estoque está avaliado em R$ 2 milhões, cuja participação de Felipe foi calculada em R$ 500 mil, não paga a ele.

A ex-rival de Arthur Aguiar já foi citada na ação que será julgada pelo magistrado da 2ª Vara Empresarial do Foro Central SP/SP. No entanto, mesmo após ser exposta pela nota do jornalista André Júnior na coluna Léo Dias, ela não se manifestou à respeito do assunto. Pelo menos não até o momento da publicação desta nota.

