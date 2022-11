Primeira-dama “antecipa” Lula na COP27 e se reúne com governadora e prefeitas

- Publicidade -

Enviado especial a Sharm El-Sheikh – A futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja (PT), participou nesta terça-feira (15/11) da COP27, em Sharm El-Sheikh, no Egito.

Janja reuniu-se com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), prefeitas e representantes da sociedade civil. Ela também encontrou-se com a cantora Fafá de Belém.

“Conversei com várias pessoas e, agora, eu vou fazer uma conversa com algumas mulheres de sustentabilidade. Eu estou com muita expectativa. Amanhã, a gente tem dois duas agendas importantes aqui, e é muito importante a gente voltar a ver o Brasil no centro do mundo novamente, com protagonismo na questão do meio ambiente e do clima, principalmente”, disse.

O presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marido de Janja, ainda não participou da COP27.

A comitiva de Lula chegou ao Egito na madrugada de hoje. O petista tem agendas nesta terça no hotel, com autoridades da China, Egito e Estados Unidos.

As agendas de Lula na COP27 ocorrerão nesta quarta (16/11) e quinta-feira (17/11).

Metrópoles