PRF diz que apenas um ponto de bloqueio é registrado no Acre nesta terça

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na manhã desta terça-feira (1), que no estado do Acre há apenas um ponto de bloqueios nas estradas federais localizado na BR-317 próximo ao município de Brasiléia.

Os demais trechos de bloqueio na BR-364, na altura do quilômetro 121 em Rio Branco e na BR-317, nas imediações da Fazenda Nichteroy, após Senador Guiomard foram encerrados após determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Em sessão extraordinária, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, para confirmar a decisão individual do ministro que determinou à PRF e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular após o resultado das urnas. As muitas chegam a R$ 100 mil em caso de descumprimento.