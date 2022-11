PRF confirma que tropas de choque vão desobstruir rodovias na BR-364 em RO

- Publicidade -

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que grupos especializados da PM, Força Nacional, Polícia Federal e PRF começaram a desbloquear as rodovias interditadas em Rondônia.

Segundo a PRF, as tratativas para desbloqueio não resultaram em sucesso e por isso foi determinada pelas autoridades “ a imediata composição de Força Tarefa, formada pelas três unidades da PRF em Porto Velho, pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, pelo Grupo de Choque da Força Nacional, pelo Grupo de Primeira Intervenção da Polícia Federal e pelo Corpo de Bombeiros. O dispositivo será acompanhado presencialmente por uma Procuradora do Ministério Público Federal. A unidade atuará para garantir a total liberação das BRs, sem qualquer exceção, iniciando pelos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari”.

Ainda de acordo com a nota da PRF, “após constatação de que, mesmo cientes da existência de interdito proibitório, emitido pelo Poder Judiciário, e também após manifestação em vídeo do Presidente da República, na qual explicitamente desaprova os atos, ainda há quem permaneça restringindo o direito de ir e vir da população, iniciamos o protocolo de desobstrução das rodovias de modo coercitivo, utilizando intensiva força policial“, comunicou.

Será votada na última sessão de dezembro, na Câmara Municipal de Rio Branco, a Lei Orçamentária Anual (LOA) que fixa a despesa do município para 2023. A estimativa de gastos na capital será de mais de R$ 2,1 bilhões.

“Espero que esse recurso seja muito bem investido, principalmente na área da Saúde, que estamos com dificuldades de profissionais”, ressaltou o vereador Adailton Cruz (PSB), da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O parlamentar enfatizou que o recurso, de quase um bilhão a mais em relação a este ano, seja dividido de forma justa entre as áreas da gestão pública.