PRF aciona Tropa de Choque para desobstruir 11 trechos bloqueados por Bolsonaristas em Rondônia

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), avisou na noite desta sexta-feira, 18, que na manhã de sábado, 19, deverá atuar com a tropa de choque da segurança pública do Estado de Rondônia, com objetivo de realizar a desobstrução dos 11 trechos bloqueados ao longo da BR-364.

A equipe da PRF destacou que estão bloqueados Vila Califórnia, Extrema, Vilhena, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná e Presidente Médici, Colorado do Oeste, Nova Mamoré, Cerejeiras e Ouro Preto do Oeste.

A assessoria do órgão federal adiantou que ao longo do dia tentou, por diversas vezes, negociar para a reabertura da estrada, além disso, houve conflito entre agentes e manifestantes em Ariquemes. “As forças de segurança vão agir em conjunto com a PRF“, afirmou.

Ao fim dos esclarecimentos da PRF, a equipe repudiou a atitude de obstrução da rodovia. “As pessoas confundem o direito“, declarou.

Conforme já exposto pela reportagem, os manifestantes apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), resolveram aderir a uma paralisação nacional dos caminhoneiros – que também não aceitam o resultado das eleições presidenciais em outubro deste ano, que teve o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.