Presidente Jair Bolsonaro fará pronunciamento em instantes

A Secretaria Especial de Comunicação Social informou que Jair Bolsonaro (PL), fará pronunciamento em instantes no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O atual presidente não fez nenhum comentário público desde o resultado das eleições no último domingo, 30 de outubro, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As perspectivas são de que, nos próximos instantes, o Chefe do Executivo dará coletiva as principais redes.

Bolsonaro tem o apoio da classe de caminhoneiros, que não reconhecem Lula como Presidente eleito nas eleições de 2022.