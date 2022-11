Presidente Jair Bolsonaro discursa rapidamente e não manifesta pensamento a respeito das eleições 2022

- Publicidade -

O Presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou pela primeira vez na tarde dessa terça-feira (01).

No salão da Palácio da Alvorada, em um discurso curto e objetivo, o Presidente da República, iniciou seu pronunciamento agradecendo aos mais de 50 milhões de votos, e reafirmou a defesa da democracia e o orgulho pelo voto de confiança que recebeu do povo.

Bolsonaro também declarou que, o sonho está mais vivo do que nunca, e em momento algum, expressou pensamento a respeito dos resultados das eleições de 2022.

O Presidente se mostrou seguro e tranquilo a respeito de suas convicções, afirmando que, as manifestações que tomam o Brasil, é resultado da indignação do povo, diante de uma eleição cheia de fissuras e muitas questões ignoradas pelo STF.

Seguimos acompanhando as atualizações sobre as ações a serem tomadas pelo Presidente Jair Bolsonaro, e a qualquer momento voltamos com mais informações.