Presidente do MDB irá apresentar um nome para integrar a equipe de transição de governo de Lula

O presidente do MDB, Baleia Rossi, afirmou nesta terça-feira (8) que irá apresentar em breve um nome do partido para compor a equipe de transição de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O escolhido fará parte do conselho político do grupo.

“É UMA DECISÃO QUE NÃO VOU TOMAR SOZINHO. O MDB TEM MUITOS LÍDERES, VOU CONVERSAR COM CADA UM DELES. MAS POSSO ADIANTAR QUE VEJO NO PARTIDO UM ESPÍRITO COLABORATIVO. EU ACREDITO QUE ATÉ AMANHÃ TEREMOS ESSA DEFINIÇÃO“, AFIRMOU O EMEDEBISTA.

O convite foi feito hoje em reunião com a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

A equipe de transição é liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), e deve contar com cerca de 50 pessoas no total.

A reaproximação entre o PT e MDB aconteceu após o partido liberar os diretórios estaduais para decidirem se apoiariam Lula ou Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno.

A ex-presidenciável da legenda, Simone Tebet, não só declarou voto no petista como participou ativamente da campanha dele.

A emedebista, inclusive, deve se encontrar com Alckmin em Brasília ainda hoje, já que aliados de Lula querem que ela participe da equipe de transição do novo governo, conforme apurado pela coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Vale destacar que os nomes escolhidos para o grupo não necessariamente farão parte da composição ministerial de Lula a partir do próximo ano.

