Prefeitura faz entrega dos kits de literacia familiar ‘Programa Conta pra Mim’

- Publicidade -

Pensando no desenvolvimento da primeira infância, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), fez na tarde de quarta-feira,09, a entrega dos primeiros kits do programa ‘Conta pra Mim’, em parceria com o Programa Criança Feliz. A ocasião foi celebrada no auditório do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Cidade Nova.

Rio Branco é uma das vinte e sete cidades do Brasil escolhidas pelo programa para fazer parte do projeto piloto e recebeu 750 kits de literacia familiar do Governo Federal, que consiste em aplicar no dia a dia, nas convivências entre pais e filhos, práticas que estimulam a leitura e a convivência familiar. Os kits contém vinte livros infantis e materiais orientativos, tratativas para elaborar e executar uma ação conjunta envolvendo as políticas públicas de Educação e Assistência Social.

O secretário em exercício da SASDH, Francisco Bezerra, analisa que esse projeto, além de ajudar no desenvolvimento da leitura das crianças, também aproxima a família proporcionando boas relações. “Estamos em um mundo de correria, às vezes as crianças ficam sozinhas, essas histórias são resgates culturais. Os pais estarão envolvidos e muito mais próximos de suas crianças”.

Osvaldo Angelo, coordenador municipal do Programa Conta pra Mim, complementa ao dizer que “isso faz um resgate onde os pais sentam com os filhos e criam o envolvimento afetivo e emocional entre as crianças, os pais e irmãos”.

“Estamos levando para as casas a contação de histórias e essa é uma das prioridades do programa, o incentivo e o estímulo da leitura na primeira infância. É muito gratificante e esperamos que esses kits tragam para as crianças bons resultados e grandes oportunidades futuras”, discorre Mircleide Mota, coordenadora do Programa Criança Feliz,

Ivan Ferreira, diretor de Planejamento Social e Operacional, complementa ao dizer que até final de novembro todos os oito Cras que comportam o Programa Criança Feliz estarão com seus kits em mãos.

“Vamos bater a meta de entrega dos kits nos nossos oito programas instalados, sendo três no segundo distrito e cinco no primeiro distrito”, finaliza.

O projeto inicial é celebrado de um Acordo de Cooperação Técnica – ACT entre a Secretaria de Alfabetização – Sealf do Ministério da Educação – MEC e a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância – SNAPI do Ministério da Cidadania.

Fonte: Assessoria PMRB