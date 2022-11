Prefeitura de Rio Branco zera fila de pequenas cirurgias: equipes recebem agradecimentos

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco segue compromissada em proporcionar maior qualidade de vida e dignidade aos rio-branquenses. Por isso, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), zerou a fila de pequenas cirurgias, realizando 1.260 intervenções em apenas 6 meses.

O prefeito Tião Bocalom, em reconhecimento ao esforço da equipe, realizou na manhã desta sexta-feira (18), na Policlínica Barral Y Barral, um café da manhã em agradecimento aos servidores da Saúde, por terem alcançado essa importante conquista.

“A dedicação e vontade dessa equipe fez com que acontecesse esse sucesso. Agradeço a eles que trabalharam de corpo e alma, se dedicando para resolver o problema da fila de pequenas cirurgias, que agora segue normal, graças a Deus”, expressou.

O coordenador da equipe, Dr. Fabrício Lemos, disse sentir gratidão pela equipe conseguir cessar o sofrimento de pacientes que aguardavam há muito tempo por uma pequena cirurgia. Ele reforçou o compromisso da prefeitura em apoiar integralmente a equipe.

“Temos recebido total apoio em tudo que solicitamos, porque eles entenderam que o alcance é gigantesco, não sendo apenas em Rio Branco, mas também nos municípios adjacentes, isso tem sido muito gratificante e resolutivo”, enfatizou.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, falou do empenho da prefeitura e reforçou que zerar a fila de pequenas cirurgias é trazer mais dignidade para as pessoas que estavam há tanto tempo no aguardo desses serviços.

“Estive aqui várias vezes conversando com alguns pacientes, é lindo o depoimento de algumas pessoas, a felicidade de ter tirado aquele linfoma do corpo… a espera era tão grande que algumas pessoas choraram ao fazer as declarações. Então, isso sim é trazer dignidade para a população de Rio Branco”, disse.

