Prefeitura de Rio Branco realiza terceira limpeza no Parque do Açaí

Essa é a terceira limpeza geral que a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realiza este ano no Parque do Açaí, Bairro Eldorado. Com uma extensão de 150 metros o parque conta com um belo açude que muda a paisagem dessa região. A prioridade é que a limpeza do açude seja feita manualmente para preservar as suas margens.

Marcos Antônio que mora no local diz que no açude existe bastante peixe e que a população precisa ajudar a cuidar também da limpeza.

“Tem bastante peixes, tilápias, porém a população também não ajuda, jogam lixos resto de animais mortos.”

O coordenador de Limpeza de Córregos da SMCCI, Aroldo Nascimento, informou que essa limpeza deve durar uma semana. A equipe de 10 homens e máquinas está fazendo roçagem, rastelagem e retirada de entulho.

“Todo esse cuidado que temos com esta área que é tão visitada pela população que caminha. É um local de lazer do pessoal aqui do Eldorado, Vitória. Temos esse cuidado especial que só quem ganha é o município de Rio Branco.”

