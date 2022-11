Prefeitura de Rio Branco espera que 50 mil pessoas passem pelo cemitério São João Batista durante o ferido de finados

- Publicidade -

A prefeitura de Rio Branco, por meio da secretaria de cuidados com a cidade, realizou a limpeza e manutenção dos cemitérios públicos de Rio Branco: São João Batista, Jardim da Saudade, São Francisco e Cruz Milagrosa.

A partir das 7 horas da manhã, os cemitérios já estarão abertos. Os espaços fecharão as 17 horas. Uma tenda será armada no São João Batista (por onde devem passar 50 mil pessoas) para que a igreja católica realize as missas às 8h e 16h.

A rua Rio de Janeiro será fechada para o comércio de ambulantes. Segundo o secretário Joabe Lira, a TBtrans garantirá um reforço nos ônibus durante o feriado para atender com qualidade a população que visitar os cemitérios.