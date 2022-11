Prefeitura de Assis Brasil recebe caminhão coletor de lixo

- Publicidade -

Na manhã desta quarta-feira,16, O prefeito Jerry Correia entregou um caminhão coletor de lixo para o setor de limpeza pública. O veículo vai reforçar e dar mais agilidade ao trabalho de coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos da cidade.

Participaram do ato de entrega o vice-prefeito, Reginaldo Martins, o presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques, os vereadores Wermerson Martins, Gilda Almeida e Juraci Pacheco, além de servidores públicos e populares.

Em suas palavras o presidente da Câmara Municipal elogiou a gestão pela conquista.

“Mais uma entrega importante para a população, que contará agora com um serviço de coleta otimizado. É a primeira vez que a cidade recebe um caminhão coletor, equipamento que certamente fará muita diferença no dia a dia da população”, disse.

Em suas palavras, o prefeito Jerry Correia pediu a colaboração de todos os moradores para manter a cidade limpa e organizada.

“Temos que fazer nossa parte e cuidar do lixo que produzimos. A atual gestão já melhorou as condições do lixão e também tem valorizado nossos colaboradores que fazem a coleta dos resíduos sólidos. Mas precisamos do envolvimento de toda a população para manter a cidade limpa”, comentou.

Assessoria