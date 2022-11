Prefeitura de Assis Brasil realiza abertura de campeonatos de futsal

- Publicidade -

A noite de sexta-feira, 18, foi de festa no ginásio Sidney Nascimento de Moraes pela abertura oficial de diversas competições esportivas. O prefeito Jerry Correia e outras autoridades deram o início oficial dos campeonatos infantil, feminino e masculino da primeira divisão.

Centenas de atletas lotaram a quadra do ginásio onde ocorreu a cerimônia de abertura dos jogos. Nas arquibancadas os moradores e visitantes prestigiaram o evento que vai movimentar os finais de semana na cidade.

No total 20 equipes entre as três categorias irão participar dos jogos. As competições acontecem na sexta à noite, sábado pela manhã e sábado à noite.

O Alto Acre