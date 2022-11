Prefeito Sérgio Lopes vistoria frentes de serviços na zona urbana e rural durante feriadão

- Publicidade -

A Secretaria Municipal de Obras tem se empenhado para atender as demandas tanto da zona urbana quanto da zona rural. Os trabalhos têm sido acompanhados pelo prefeito, que, no feriado, foi ver de perto a conclusão dos serviços da Rua Ana de Souza Lira, onde está sendo feita a instalação de meios fios e boca-de-lobo para o escoamento de água.

Seguindo com a agenda de vistoria, Sérgio Lopes visitou as obras de construção de pontes nos ramais Baixa verde e Palmeiras, bem como a recuperação de pontos críticos no Ramal Filipinas.

“Estamos aproveitando o fim do verão para corrigir pontos críticos nos ramais e construindo as pontes em parceria da comunidade. Fizemos um intenso trabalho de recuperação de ramais nesses dois anos. Na cidade, diferente de ramal, cada obra depende da captação de recursos, da aprovação do projeto de engenharia e da licitação para contratar a empresa. O processo burocrático é cansativo e demorado, mas já estamos conseguindo ver os resultados, a Ana de Souza Lira é apenas o começo das obras de infraestrutura.” Pontuou Sérgio Lopes.

Assessoria