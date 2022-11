Prefeito de Assis Brasil prefere não comentar processo de expulsão do PT

- Publicidade -

O prefeito Jerry Correia (PT), de Assis Brasil, município do Acre localizado na tríplice fronteira com Peru e Bolívia, preferiu não comentar, por enquanto, o processo aberto pela direção regional de seu partido, por meio do qual será avaliado o comportamento dele e de outros dois prefeitos do partido, Fernanda Hassem (Brasileia) e Isaac Lima (Mâncio Lima), na última campanha para governador, com chances reais de expulsão dos três.

O presidente do PT, Cesário Campelo Braga, confirmou agora há pouco ao AcreNews a abertura do processo. Ele fez uma ressalva: vai tramitar cumprindo todos os ritos, para que seja concedido o direito a defesa. “Não é expulsão, parceiro, é um processo ainda. Ao final a diretoria é que vai decidir”, disse.

Acre News