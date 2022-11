Praça central de Assis Brasil será reformada pelo governo

- Publicidade -

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), realizará a reforma da praça central Senador Guiomard, em Assis Brasil. O anúncio ocorreu durante a visita do prefeito Jerry Correia e das vereadoras Ana Cláudia Gonçalves e Gilda Almeida ao titular da pasta de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, nesta sexta-feira, 18, para agradecer à Seinfra pelas obras realizadas e em andamento.

“Conseguimos avançar na pavimentação de ruas e também na melhoria dos ramais, obras que eram um sonho, como a Rua Juvenal Duarte de Souza e o Ramal do São Francisco. Isto ajudou demais o povo de Assis Brasil. A novidade é a reforma da praça central, a qual em breve terá o projeto apresentado pelo governo ao município e à população, que tenho certeza que irá aprovar”, informou o gestor de Assis Brasil.

O gestor da Seinfra reafirmou a importância das parcerias com as prefeituras para a realização de obras e apontou a necessidade de seguir com o trabalho de vistorias técnicas em todos os municípios.

“É com muita alegria que estamos prestando contas dos convênios que temos realizado com os municípios. O governo vem tratando com muito compromisso as parcerias com as prefeituras. E a Câmara Municipal também é muito importante neste processo, pois ajuda a fiscalizar as ações”, ressaltou.

A vereadora Ana Cláudia Gonçalves exaltou o compromisso do governo do Estado com a população de Assis Brasil. “Viemos agradecer ao governo e à Seinfra pelo empenho e pela forma que têm tratado o povo de Assis e pelo que fizeram pela cidade. Temos expectativas de 2023 ser ainda melhor, com muitas obras para trabalhar”, frisou.

Fotos: Lucas Oliveira/Seinfra

Fonte: Agência do Acre