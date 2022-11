Pouco tempo após o divórcio, Gisele Bündchen vive novo amor e identidade é revelada

- Publicidade -

A modelo Gisele Bündchen está vivendo um novo amor. A modelo brasileira se divorciou de Tom Brady a pouco tempo e já estaria em um novo relacionamento com um professor de jiu-jtsu.

Gisele Bündchen e o jogador de futebol americano Tom Brady foram casados por 13 anos. Os famosos são pais de Benjamim e Vivian e anunciaram o fim do casamento em há cerca de duas semanas.

De acordo com o jornal “Extra”, a fila da beldade já andou e ela estaria vivendo um novo amor com o Joaquim Valente, de 34 anos, irmão dos professores de artes maciais, Pedro e Guilherme. Os irmãos são donos de várias academias nos EUA e também no Brasil.

O suposto affair da supermodelo, que é amigo de Malvino Salvador e Kyra Gracie, já fez até um ensaio fotográfico junto com Gisele Bündchen para a revista Dust Magazine.

TV Foco