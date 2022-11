Por causa de bloqueios na BR-364, postos de Rio Branco começam a ficar sem combustível, diz sindicato

- Publicidade -

O bloqueio realizado na BR 364, ligação entre o Acre e Rondônia, por manifestantes bolsonaristas começou a gerar desabastecimento de combustíveis na capital acreana.

O presidente do Sindicato de Revendedores de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac), Delano Lima e Silva, disse que o desabastecimento ocorreu em alguns postos por falta de uma base em Rio Branco.

“Temos três postos na capital que encontram-se desabastecidos. Esses postos são bandeira branca ou que não têm base em Rio Branco e, necessariamente, precisam pegar combustível em Porto Velho, em Rondônia. Os caminhões desses postos estão parados na estrada esperando o desbloqueio. Os postos Petrobras continuam com o produto tendo em vista que em Rio Branco nós temos uma base da BR”, explicou Delano Lima e Silva.

O dono de um dos postos da rede Ypiranga na cidade Thiago Lameira afirmou que está trabalhando com estoque para seis dias. Ele disse que a procura pelo produto com a população temendo a falta de combustível acelerou as vendas.

“Estamos bem otimistas para a solução do problema. O nosso motorista vem nos mantendo informados constantemente e já existe um policiamento trabalhando na limpeza da pista. Pelo lado otimista, quem estiver abastecido é só vir de Extrema para Rio Branco e teremos o produto.”

Situação preocupa

Segundo o presidente do Sindepac, a atual situação preocupa bastante, caso não ocorra o desbloqueio nesta quinta (3) ou sexta (4) .

“Temos a informação que a estrada está sendo desbloqueada. Se isso não acontecer, nos próximos dois dias a situação ficará mais complicada. Se ocorrer o desbloqueio até amanhã[sexta, 4], não teremos problemas no abastecimento.”

Desabastecimento em mercados

O bloqueio ilegal feito por bolsonaristas no Km 1040 da BR-364, no Distrito de Extrema, em Porto Velho, pode resultar no desabastecimento do mercado no Acre. É que essa estrada é a única que liga o Acre ao restante do país e por onde chegam mercadorias de todos os setores via terrestre.

A interdição no trecho entrou no quarto dia nesta quinta (3). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, a partir desta quinta, vai utilizar “intensiva força policial” para desobstruir as rodovias do estado.

Estradas acreanas desbloqueadas

Após três dias com manifestações antidemocráticas nas rodovias federais que cortam o Acre, a PRF informou que não há registros de bloqueios ou interdições na manhã desta quinta (3).

O último bloqueio ocorreu no Km 31 da BR-364, em Acrelândia, no interior do Acre. Esse ponto foi desbloqueado na noite dessa quarta (2).

Ainda segundo boletins divulgados pela PRF-AC, desde o início dos bloqueios e interdições, na segunda (31), houve desobstruções nas duas rodovias federais que cortam o Acre, BR-364 e BR-317, em Brasiléia, Manoel Urbano, Acrelândia e Senador Guiomard.

Fonte: G1AC