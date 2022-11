Polícias do Brasil e da Bolívia realizam operação na região de fronteira

- Publicidade -

As polícias brasileiras e bolivianas participam de uma série de ações para sufocar os crimes transfronteiriços na região da fronteira de Brasileia e Epitaciolândia com a cidade boliviana de Cobija, a 240 quilômetros de Rio Branco.

As ações, que tiveram início na última sexta-feira, 18, não têm prazo para término e contam com a participação do Grupo Especial de Fronteira, o Gefron, do Giro e do Bope da Polícia Militar do Estado do Acre, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Nacional da Bolívia.

Na foto, o momento do início das operações com a participação de todo o efetivo das polícias, na avenida Internacional, em Epitaciolândia e também em Cobija.

Do lado boliviano, lidera a Operação Espelho o comandante da Polícia Nacional no Departamento de Pando, coronel Julio Renán Monroy, enquanto que do lado brasileiro, o tenente-coronel M. Jorge está à frente das ações.

