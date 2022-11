Policial stalker que esfaqueou ex-namorado está foragida

- Publicidade -

Acusada de esfaquear o ex-namorado, a agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rafaela Luciane Motta Ferreira (foto em destaque) é considerada foragida. A policial stalker estava presa com medida de segurança na Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) do presídio Feminino do Distrito Federal (PFDF), no Gama, mais conhecido como Colmeia, desde dezembro do ano passado.

Na última quinta-feira (10/11), Rafaela foi colocada em liberdade. No entanto, no dia seguinte, um novo mandando de prisão foi expedido contra a agente.