Policial Militar do Acre conclui Curso de especialistas em policiamento de trânsito rodoviário

A Polícia Militar de Santa Catarina concluiu na última sexta-feira, 04, a 7ª edição do Curso de Especialização em Policiamento de Trânsito Rodoviário (CEPTR). A cerimônia de formatura foi realizada no auditório do Colegiado Superior de Segurança Pública, em Capoeiras, na Capital.

O 7ª CEPTR foi realizado no período de 3 de outubro a 4 de novembro, e contou com a participação de 34 alunos, sendo 26 policiais militares catarinenses, três alunos da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, um policial do Amazonas, um policial do Acre, um policial do Distrito Federal, um policial do Paraná e um policial do Alagoas.

O Sargento C. de Queiroz adentrou as fileiras da Polícia Militar do Acre em 2002, completando 20 anos de caserna, lotado no Batalhão de Trânsito desde 2005, trabalhou no policiamento comunitário , polícia da família, e complexos penitenciários da capital, além de atuar como instrutor da Polícia Militar nos cursos de formação e instrutor e examinador de trânsito, especialista em didática do ensino superior e gestão; educação, e normatização de trânsito e transporte.

O curso teve uma carga horária total de 192 horas/aula e foi distribuído entre as disciplinas de Legislação e Fiscalização de Cargas, Legislação e Fiscalização de Transporte de Passageiros e Legislação e Fiscalização de Produtos Perigosos, todas estas teóricas. Além disso, o curso ainda contou com 30 horas de estágio operacional nas rodovias estaduais de Santa Catarina.

