Policiais militares são perseguidos por homem armado com faca peixeira; veja o vídeo

Um homem armado com uma faca peixeira perseguiu e ameaçou uma guarnição do Canil da Polícia Militar de Alagoas. Ele foi detido após os militares efetuarem disparos de bala de borracha. O caso foi gravado em vídeo por populares próximo ao mercado público de Arapiraca, no agreste alagoano, na tarde desta sexta-feira (04).

O acusado não teve a sua identidade divulgada, mas no vídeo é possível ver o momento em que ele com uma faca peixeira em punho corre atrás de um policial Militar. Na continuação das imagens, os militares efetuam disparos e o homem continua a perseguição até tombar.

Ainda é possível ver que um homem com um coco verde aparece em cena, jogando-o contra o acusado. Após cair ao solo o homem não apresentou resistência. Ele foi detido e levado para o Hospital de Emergência do Agreste para cuidar dos ferimentos.

O Alagoas24horas acionou a Assessoria de Comunicação da PMAL 5ª Seção da Polícia Militar pelo e-mail e aguarda nota a imprensa.