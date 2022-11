Policiais Legislativos do Acre debatem avanços para a categoria durante 25º Conferência da UNALE

- Publicidade -

Policiais Legislativos de todo o país estão reunidos em Recife, PE, para debater pautas urgentes para a categoria.

O Acre está representado no evento pelos policiais Legislativos Éder Valente, Edilson Sampaio e Nixon Oliveira que juntos com os demais, irão eleger a nova diretoria da União Nacional dos Policiais Legislativos, UNIPOL.

Em comum acordo, a nova gestão da entidade será compartilhada ente Pernambuco, com Edvan Vieira e Rio de Janeiro, com Nelson Moreno. Dentre as pautas principais, a UNIPOL vai debater o porte de armas, a reforma tributária e a aposentadoria especial para a categoria.

A 25º Conferência da UNALE começou hoje e vai até a próxima sexta, quando os deputados de todas as Assembleias legislativas do Brasil irão eleger a nova diretoria da entidade.

Acre News/Jairo Barbosa