Polícia Militar oferece atualizações em leis de trânsito para seus profissionais

- Publicidade -

Com o objetivo de capacitar e atualizar seus profissionais, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) iniciou nesta quarta-feira, 16, instruções para o efetivo dos municípios do interior e alguns militares da capital. A capacitação irá até sexta-feira, 18, e contemplará noventa policiais.

Entre os assuntos trabalhados durante a capacitação que ocorre durante todo o dia, está a atualização das legislações de trânsito e o treinamento da escrituração dos documentos que são realizados durante as atividades policiais. Além disso, a capacitação conta com uma operação, que visa colocar em práticas os ensinamentos adquiridos na instrução.

Comandante do BPTRAN, major Marleudo Nogueira, destacou a importância da instrução para a atividade policial. “A instrução faz parte da atualização anual oferecida a toda tropa operacional da Polícia Militar, que visando aprimorar os conhecimentos, padronizando a fiscalização e o atendimento de acidentes, para prestar um serviço de qualidade, com o objetivo de preservar vidas no trânsito, essa é nossa missão”, disse.

Cabo Vagner Maciel, faz parte do efetivo da Companhia de Policiamento do Bujari, uma das unidades contempladas esta semana com a capacitação. “A instrução foi interessante, pois nos mostrou como é importante dar a devida atenção diante de um ato administrativo e de como fazer com que ele siga seu trâmite natural sem que haja nulidade”, destacou o militar.

Durante todo o ano de 2022, o BPTRAN percorreu as unidades operacionais da capital e do interior, oferecendo as instruções aos militares. Além de ter buscado a capacitação de seu efetivo, em cursos voltados a atuação de trânsito, junto a instituições militares de outras unidades da federação como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.

[Ascom/PMAC]