Polícia Militar do Alto Acre apreende armas com faccionados que seria usadas contra grupo rival

Uma guarnição que estava realizando patrulhamento no Parque Centenário na cidade de Brasileia, por volta das 20 horas na noite desta quarta-feira, dia 2, avistou dois indivíduos em atitude suspeita é que foram abordados para uma averiguação de rotina.

Um seria maior de idade e o colega, um menor de idade. Ao revistarem o primeiro, de pronto foi localizado uma arma tipo revólver calibre 38 carregado com oito munições.

Logo em seguida, quando se voltaram para o menor, perceberam que o mesmo teria jogado algo na grama ao lado. Em uma busca no local, foi localizado uma pistola calibre .380, com oito munições e ambos receberam voz de prisão no local.

Ao serem indagados, souberam que fazem parte de um grupo criminoso em Brasiléia, e estavam se deslocado para a cidade vizinha de Epitaciolândia, para um possível ataque contra membros rivais no bairro Liberdade.

Segundo os detidos, teriam adquirido as armas em uma comunidade do km 26 da BR 317 (Estrada dão Pacífico), pagando uma pequena quantia, fato esse não confirmado, mas, que podem ter sido adquiridas no lado boliviano.

Diante dos fatos, os dois foram detidos e conduzidos para a delegacia de Epitaciolândia, onde foi confeccionado o Boletim de Ocorrência (B.O.), passando o caso para o delegado plantonista que por sua, após ouvir os detidos, encaminhará para o Judiciário para os procedimentos de praxe.

Alexandre Lima/O Alto Acre