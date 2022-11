Polícia iraniana abre fogo sobre manifestantes no metrô de Teerã; veja o vídeo

- Publicidade -

A polícia iraniana disparou contra pessoas nas estações subterrâneas da capital, e espancou as mulheres que não estavam usando o véu islâmico, mostra um vídeo publicado no Twitter de Roham Alvandi, historiador especialista em Irã e professor de História Internacional na London School of Economics and Political Science.

“Forças de segurança abrem fogo contra manifestantes desarmados no metrô de Teerã, que tem sido palco de protestos durante os últimos 60 dias”, pode ler-se.

“Apesar da brutalidade da República Islâmica os protestos e as greves continuam”, acrescenta.

Estas imagens surgem após dos protestos sobre o massacre de 2019, quando o regime matou 1500 manifestantes em poucos dias. Estes protestos ganham novo ímpeto com a morte de Mahsa Amini, a jovem que morreu após ser detida pela polícia da moralidade.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL