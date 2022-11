Polícia Federal vai intensificar a fiscalização no aeroporto de Rio Branco durante as férias de fim de ano

- Publicidade -

A partir de dezembro, a Polícia Federal deve redobrar a fiscalização no aeroporto internacional de Rio Branco. Principalmente nos pousos e decolagens de aeronaves. O objetivo é coibir o tráfico de drogas.

Com a chegada das festas de fim de ano, aumenta o consumo de entorpecentes. Por isso, muitos traficantes e “mulas” se aproveitam do movimento crescente para levar droga na bagagem ou até mesmo presa ao corpo para outros estados.

Dessa forma, a Superintendência da Polícia Federal deve aumentar o contingente de policiais para que tudo seja fiscalizado no sentido de garantir mais segurança para quem viajar no fim do ano e pretende passar pelo aeroporto.