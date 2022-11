Polícia Federal apreende 40 kg de drogas durante feriado

- Publicidade -

Durante o feriado da Proclamação da República, a Polícia Federal apreendeu quase 40 kg de drogas com passageiros de voos internacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo. A ação aconteceu no período entre os dias 11 e 16 de novembro.

Em fundos falsos das bagagens de um passageiro holandês, portador de necessidades especiais, foram encontrados dez quilos de metanfetamina e um quilo de decalques com LSD. O homem vinha de um voo de Barcelona, na Espanha.

Já com uma mulher de Trinidad e Tobago, que embarcaria para Moçambique, foram apreendidos quase 11 quilos de cocaína. A droga estava dentro de forros de edredons.

Na bagagem de mão de um brasileiro que embarcaria para Atenas, na Grécia, foram encontrados três quilos também de cocaína.

Em outra ação, realizada junto ao check-in de voo para Istambul, na Turquia, policiais federais apreenderam quase três quilos de drogas. Duas mulheres, que embarcariam no mesmo voo, mas com destinos finais diferentes, receberam voz de prisão.

Já com um homem do Suriname, que pretendia embarcar em voo para Uganda, foram apreendidos dois quilos de cocaína em fundos falsos de sua mala e, por fim, com uma mulher, nacional da República Dominicana, que embarcaria para o Japão, policiais femininas encontraram quase cinco quilos de cocaína diluída, acondicionada em saquinhos, dentro da roupa íntima.

CNN Brasil